Вести бизнес станет легче: правительство приняло комплексное постановление

Для облегчения условий ведения бизнеса и повышения позиций Украины в международном рейтинге Doing Business, Минэкономразвития разработало специальное комплексное постановление.

Это постановление 27 марта принял Кабинет министров, сообщает пресс-служба Министерства экономразвития и торговли.

"В принятой правительственном постановлении, в частности, определены нормы, позволяющие учредителям обществ с ограниченной ответственностью в электронной форме выбирать для себя варианты устава, а заказчикам строительства – быстрее и с меньшими затратами для себя регистрировать декларации о готовности строительства с помощью электронного кабинета", – отметил первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов в Facebook.

Упрощение создания ООО

В частности, этим постановлением правительство упростило процесс приведения уставов ООО в соответствии с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

"Общества с ограниченной ответственностью теперь можно создать онлайн за пару минут без специальных знаний. Все необходимые юридические документы (устав, протоколы) будут автоматически сгенерированы программой с учетом потребностей заказчика", – написал замминистра.

Доступ банков к госреестрам

Также Кабмин разрешил банковским учреждениям получать из госреестров информацию о лицах, которые обращаются для получения кредитов.

Ранее банки не могли прогнозировать способность лиц платить по кредиту, что повышало рискованность их работы.

"Теперь банки будут иметь доступ к государственным реестрам, что вооружит их в защите своих активов. Это значительно усложнит жизнь мошенникам и создаст условия для уменьшения стоимости кредитования", – сказал Нефьодов.

Порядок присвоения почтовых адресов

Постановление установило также "единый прозрачный и дружественный для бизнеса" порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и недвижимости.

Ранее в законодательном поле не было четко определенной процедуры предоставления адресов готовым объектам строительства. Почтовые адреса выдавали местные власти по своему усмотрению.

"Отсутствие четкой процедуры по предоставлению адресов часто приводило к злоупотреблениям: искусственному затягиванию процедуры и последующему созданию препятствий на пути регистрации новых объектов недвижимости", – подчеркнули в Кабмине.

Декларация о готовности объекта строительства

Также правительство упростило регистрацию декларации о готовности объекта строительства в эксплуатацию.

"Декларация о готовности объекта строительства в эксплуатацию для объектов категории СС1 (наименьшей сложности), что будет подаваться в электронном виде, будет теперь прорабатываться за 1 день и автоматически с помощью специального алгоритма", – пояснил Нефьодов.

Он добавил, что таким образом "поля для коррупции в строительной сфере становится все меньше".

Контроль за "балластными водами"

Ранее в законодательстве существовала несовершенная процедура осуществления морскими экологическими инспекциями Госэкоинспекции контроля сброса вод, содержащих загрязняющие вещества, во время пребывания судов во внутренних водах Украины.

Теперь правительство убрало "странные нормы контроля за "балластными водами" судов в портах", отметил Нефедов. И добавил, что эти нормы приводят в соответствие с требованиями Таможенного кодекса.

"На границе должны сидеть таможенники, а не все, кому интересно. Это уменьшит уровень коррупции в экологической сфере", – добавил он.

Импорт автозапчастей

Еще одним решением правительства, принятым в пользу бизнеса, стало упрощение импорта автомобильных запчастей.

Ранее, чтобы импортировать запчасти, нужно было получить сертификаты типа и качества исключительно от уполномоченных органов в Украине. Это противоречило условиям международных договоров между Украиной и ЕС.

"Благодаря принятому постановлению предприятия-импортеры смогут импортировать автозапчасти в Украину, имея сертификаты типа и качества автозапчастей стран, выданные в странах ЕС", – отмечается на сайте правительства.

Напомним, в начале марта правительство отменило 149 устаревших актов и ряд требований, что позволит уменьшить давление на бизнес.