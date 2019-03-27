НАБУ пришло с обысками в порт "Бердянск"

На территории Государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" в Бердянске Запорожской области сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия, передает УНИАН.

Детективы НАБУ проводят следственные действия на территории предприятия в связи с недавней покупкой портом нового оборудования – автокрана. По данным администрации порта, оборудование, стоимостью 2,5 млн грн, закупалось через систему Prozorro, однако у детективов НАБУ все же возникли вопросы относительно законности этого приобретения.

Как сообщили на предприятии, администрация идет на контакт с представителями НАБУ и предоставила все необходимые документы. Следственные действия правоохранителей не сказались на работе морского порта – он работает в обычном режиме.

Напомним, из-за действий РФ на Азове порт "Бердянск" в 2018 году потерял 4,6 миллиона долларов.

Как сообщалось ранее, за последние пять лет из-за военных действий на Донбассе, строительства моста через Керченский пролив и безосновательных задержек судов порты "Мариуполь" и "Бердянск" уменьшили объемы перевалки почти вдвое.