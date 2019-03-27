Нацкомиссия удержит низкий тариф на свет для населения, не трогая доходы Ахметова

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, предложила определить ГП "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населения.

Об этом говорится в письме члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко в Министерство энергетики и углепрома от 28 января, который обнародовали "Наші гроші".

Коваленко указывает, что самым оптимальным, по мнению НКРЭКУ, есть вариант компенсации разницы между рыночной и регулируемой цене электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли "Энергоатома".

"Этот вариант позволит уменьшить возможные сверхприбыли производителя электрической энергии на АЭС и не увеличивать рыночную цену на размер компенсации", - указывает член НКРЭКУ.

Указанный вариант разработали в НКРЭКУ для сохранения средневзвешенного тарифа для населения на действующем уровне 1,03 грн за кВт*ч. Поручение на разработку различных вариантов НКРЭКУ получило от вице-премьер-министра Владимира Кистиона по результатам совещания 31 октября 2018.

В Минэнерго рассмотрели письмо НКРЭКУ на рабочей группе 5 февраля и поручили "Энергоатому" проработать предложенный вариант и подготовить предложения относительно оптимального варианта компенсации за счет производителя на АЭС, отметив пути реализации и финансово-экономические обоснования.

О возложении каких-либо обязательств или расходов на тепловую генерацию в проекте НКРЭКУ не говорится.

Возложение на "Энергоатом" убытков от продажи энергии населению будет означать, что другой крупный производитель ДТЭК продолжит работать на рынке промышленных потребителей, где сегодня действуют тарифы в 2-3 раза выше, чем тарифы для населения.

Тариф тепловой генерации, где 80% ТЭС принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в феврале составил 2,17 грн за кВт-час. За три года действия формулы "Роттердам +" тариф теплоэнергетиков вырос на 140% и сейчас есть на 45% выше, чем цена электроэнергии на бирже в Венгрии, куда ДТЭК экспортирует электроэнергию.

Тариф НАЭК "Энергоатом" составляет 0,57 грн. за кВт-ч, что в 3,8 раза ниже, чем тариф тепловой генерации за февраль 2018 года.

С 1 июля 2019 согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии" должна вступить в силу новая модель оптового рынка электрической энергии, где все производители должны были работать в равных условиях. Однако такое предложение НКРЭКУ приведет к сохранению сверхдоходов в компании ДТЭК (тепловой генерации) и в отношении низших финансовых результатов у государственного "Энергоатома".

Члены НКРЭКУ назначены указом Президента. Одна из членов Нацкомиссии Елена Антонова до назначения работала в компании ДТЭК Ахметова.

Напомним, в конце декабря 2018 Антимонопольный комитет не увидел злоупотреблений монопольным положением в компании ДТЭК. Основанием для такого решения АМКУ было то, что рынок электроэнергии регулируется НКРЭКУ и Минэнерго, а затем монополизм группы Ахметова должны контролировать именно эти органы власти.