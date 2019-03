Коломойский надеется получить компенсацию за "Приватбанк" после выборов

Экс-совладелец "Приватбанка" Игорь Коломойский ожидает "правовую оценку и компенсацию" в деле национализации банка в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах президента Украины.

Об этом сам Коломойский рассказал в интервью BBC.

"Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, третий - получить компенсацию в том или ином виде", - говорит он.

На вопрос, будет ли Коломойский просить Владимира Зеленского компенсировать убытки за национализацию Приватбанка в случае победы того на выборах президента, бизнесмен ответил отрицательно.

"Зеленский, как и Порошенко, формально никакого отношения к национализации "Приватбанка" не имел, не имеет и не будет иметь, потому что это не вопрос президента, это вопрос правительства и НБУ", - заверил Коломойский.

Олигарх сомневается, что детективное агентство Kroll, которое расследовало мошеннические действия экс-акционеров банка, имело законные основания проводить в Украине следственные действия, и настаивает, что те не смогли показать, куда исчезли 5,5 млрд долларов и, на какие счета.

"Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали. Это все - один большой фейк", - настаивает Коломойский.

Он говорит, что 5,5 миллиарда никуда не исчезали. Расследование Kroll он назвал "дымовой завесой".

Олигарх утверждает, что не боится возвращаться в Украину.

"Я могу хоть завтра приехать в Украину. Против меня не выдвинули никаких обвинений. Но я обеспокоен, что, учитывая количество судебных процессов между мной лично и НБУ или "Приватанком", мне через суд запретят выезд из страны", - заявил Коломойский.

Напоминаем:

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

В декабря 2018 года в Приватбанке заявили, что цена иска в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов.

В свою очередь, юристы, представляющие интересы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, заявили, что всемирный арест их активов Высоким судом Лондона признан изданным ошибочно и должен быть снят.