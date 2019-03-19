Новости 19 марта: метро на Виноградарь, самые дорогие города мира

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О самых дорогих городах мира. Bloomberg назвало самые дорогие города для жизни в мире, рейтинг возглавили Сингапур, Париж, Гонконг.

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