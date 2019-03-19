Новые станции метро на Виноградарь откроются в 2021 году

Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко президенту Петру Порошенко в ходе осмотра строительных работ, сообщает Интерфакс-Украина.

"В декабре 2021 года две станции будут открыты", – сказал городской голова.

Отвечая на вопрос президента о судьбе метро на Троещину, Кличко отметил, что "без строительства моста ни о каком строительстве метро речи не может быть".

"Строительство метро (на Троещину — ред.) – это вопрос 4-5 лет при наличии финансирования", – отметил мэр.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по строительству моста, и летом или ближе к осени ржавые конструкции на мосту демонтируют.

"Визуально летом все киевляне заметят, что работы идут. Моя задача – за два следующих года сделать автосообщение между левым и правым берегом", – подчеркнул Кличко.

Напомним, в ноябре прошлого года Киевский метрополитен заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро с победителем тендера на ProZorro — АО "Киевметрострой".

"В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций — "Мостицкая" и "Проспект Правды" — и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии", — сообщила тогда пресс-служба метрополитена.

Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, их бюджет составит 5,9 млрд грн.

В рамках данного проекта впервые в Киеве планируют использовать технологию вертикальных тоннелей. При этом "Мостицкую" построят как станцию глубокого заложения, а "Проспект Правды" и последующие — открытым способом, как неглубокие.

Как сообщил президенту один из руководителей строительства, в связи с удлинением Сырецко-Печерской линии потребуется также строительство второго депо.

Напомним:

В январе Кличко пообещал, что через полтора-два года в столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост.

В марте премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь пообещал 400 миллионов на Подольско-Воскресенский мост и метро на Виноградарь.