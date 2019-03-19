Названы самые дорогие города для жизни в мире — перечень

Bloomberg назвало самые дорогие города для жизни в мире, рейтинг возглавил Сингапур.

Об этом издание сообщило со ссылкой на Всемирное исследование расходов на жизнь, которое проводит The Economist.

These are the world's most expensive cities—with Singapore, Paris and Hong Kong sharing the top spot https://t.co/77kppg3r0C pic.twitter.com/iEu1O2EDs3 — Bloomberg (@business) 19 марта 2019 г.

Так, у самого дорогого города в мире — Сингапура — появились конкуренты, французский город Париж и китайский Гонконг.

Пятерку самых дорогих городов замыкают швейцарские города Цюрих и Женева.

За ними следуют: японский город Осака, столица Южной Кореи Сеул и Копенгаген в Дании.

Замыкают десятку самых дорогих городов мира Нью-Йорк (США), израильский Тель-Авив и Лос-Анджелес (США).

Отмечается, что опрос проводится для того, чтобы помочь компаниям рассчитать расходы на проживание и построить компенсационные пакеты для иностранцев и бизнесменов.

Напомним:

Рейтинг самых комфортных для жизни городов десятый год подряд возглавляет столица Австрии Вена.

Любимые места среди миллионеров — Лондон, Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Пекин, Париж, Сеул, Цюрих и другие.

Киев в рейтинге самых комфортных городов поднялся, однако остался антирекордсменом.

В то же время столица Украины возглавила рейтинг самых дешевых для туристов европейских городов.

Экономическая правда