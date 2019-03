Названы самые дорогие города для жизни в мире — перечень

Bloomberg назвало самые дорогие города для жизни в мире, рейтинг возглавил Сингапур.

Об этом издание сообщило со ссылкой на Всемирное исследование расходов на жизнь, которое проводит The Economist.

These are the world's most expensive cities—with Singapore, Paris and Hong Kong sharing the top spot https://t.co/77kppg3r0C pic.twitter.com/iEu1O2EDs3