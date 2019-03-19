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Названы самые дорогие города для жизни в мире — перечень

Вторник, 19 марта 2019, 13:13
 

Bloomberg назвало самые дорогие города для жизни в мире, рейтинг возглавил Сингапур.

Об этом издание сообщило со ссылкой на Всемирное исследование расходов на жизнь, которое проводит The Economist.

Так, у самого дорогого города в мире — Сингапура — появились конкуренты, французский город Париж и китайский Гонконг.

Пятерку самых дорогих городов замыкают швейцарские города Цюрих и Женева.

За ними следуют: японский город Осака, столица Южной Кореи Сеул и Копенгаген в Дании.

Замыкают десятку самых дорогих городов мира Нью-Йорк (США), израильский Тель-Авив и Лос-Анджелес (США).

Отмечается, что опрос проводится для того, чтобы помочь компаниям рассчитать расходы на проживание и построить компенсационные пакеты для иностранцев и бизнесменов.

Напомним:

Рейтинг самых комфортных для жизни городов десятый год подряд возглавляет столица Австрии Вена.

Любимые места среди миллионеров — Лондон, Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Пекин, Париж, Сеул, Цюрих и другие.

Киев в рейтинге самых комфортных городов поднялся, однако остался антирекордсменом.

В то же время столица Украины возглавила рейтинг самых дешевых для туристов европейских городов.

Экономическая правда

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