Украине нужно одолжить еще около 4 миллиардов долларов — Маркарова
В 2019 году Украине необходимо одолжить около 4 млрд долларов, так как на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 миллиардов гривень.
Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Радио НВ", передает FinClub.
"Нам в этом году надо одолжить около 4 млрд долларов (в эквиваленте). Это не секрет, потому что в бюджете на этот год 418 млрд грн заложено на погашение долгов. Это треть государственного бюджета", - отметила она.
Маркарова напомнила, что в этом году Украина уже получила 600 млн долларов под гарантию Всемирного банка.
"Они уже поступили на счета. Это те, которые под 4%. Мы сделали небольшое доразмещение (еврооблигаций), когда была такая возможность и цена была меньше 10%", - рассказала министр.
Она подчеркнула, что Минфин также работает над дополнительными инструментами от официальных кредиторов.
"Мы уже начали переговоры со Всемирным банком о следующей гарантии. Я надеюсь, что в этом году сможем ее использовать. Ну а остальное - будем мониторить и выходить на частный рынок", - добавила Маркарова.
Напомним, ранее Маркарова рассказала, какие условия меморандума МВФ еще нужно выполнить.
Расходы государственного бюджета Украины на обслуживание государственного долга в 2018 году составили 115,4 миллиарда гривень, что в 3,6 раза превышает показатель за 2013 год.
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