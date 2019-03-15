Новости дня: цены на газ, ошибочно начисленные штрафы, аэропорт в Ужгороде

О ценах на газ: Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует "рабочую дискуссию" с Международным валютным фондом для обсуждения вопроса целесообразности дальнейшего повышения цены на газ для населения.

О штрафах: В 2017-2019 годах юристы ГП "Укрспирт" доказали в судах, что Государственная фискальная служба ошибочно начислила предприятию в 200 раз больше штрафных санкций.

О налогах: В 2018 году плательщики задекларировали почти 100 миллиардов гривень налога на прибыль, что на 17%, или на 14,2 миллиарда больше, чем годом ранее (83,3 миллиарда).

Об аэропортах: Аэропорт Ужгород возобновил обслуживание регулярных рейсов, которые не выполнялись сюда с лета 2016 года.

О причинах падения гривни: Выплата АО "Укрзализныця" 175 миллионов долларов в качестве погашения части еврооблигаций не повлекла за собой падение курса гривни, утверждают в компании.

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