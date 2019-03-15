Аэропорт Ужгород возобновил обслуживание регулярных рейсов, которые не выполнялись сюда с лета 2016 года.

Об этом в Facebook заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Поручение президента Петра Порошенко выполнено, первый рейс в Ужгород", — написал министр.

Ранее министр инфраструктуры, говоря о перспективе запустить регулярный рейс Киев-Ужгород в конце 2018 года, заявлял, что "из-за физических ограничений у ужгородского аэропорта нет большой перспективы".

В свою очередь Порошенко на совете регионального развития Закарпатской области в пятницу сообщил о восстановлении регулярного авиасообщения между Киевом и Ужгородом.

"Сегодня мы с вами в Ужгороде встретили возобновленный регулярный рейс Киев-Ужгород. Аэропорт заработал", — сказал Порошенко.

Он также сообщил о поставленной задаче — осуществлять авиарейсы чаще.

"Мы должны тратить час, а не 14 часов на то, чтобы добраться до Киева (из Ужгорода — ред.)", — подчеркнул глава государства.

Напомним:

С 2016 года аэропорт Ужгорода не выполнял регулярные рейсы из-за близости аэропорта к словацкой границе. Осуществляя взлет и посадку, украинские пилоты каждый раз нарушали воздушное пространство Словакии.

Таким образом в Закарпатской области не было ни одного рабочего аэропорта.

Ситуацию урегулировал договор о воздушном пространстве между странами. Однако он перестал действовать два года назад.

Чтобы возобновить полеты, аэропорту нужно было получить сертификат Европейского агентства авиационной безопасности.

Отметим, что в 2018 году практически неработающий аэропорт Ужгород смог обслужить 250 пассажиров чартерных рейсов, что более чем на треть больше, чем в 2017 году.

В 2019 году Министерство инфраструктуры ожидает выделения бюджетных средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожья, а также Ужгорода.