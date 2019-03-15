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Гройсман хочет договориться с МВФ, чтобы избежать нового повышения цены на газ

Пятница, 15 марта 2019, 10:55
 

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует "рабочую дискуссию" с Международным валютным фондом для обсуждения вопроса целесообразности дальнейшего повышения цены на газ для населения.

Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде.

"Вчера "Нафтогаз" заявил, что он покупает дешевый газ. У нас есть предельная цена - 8550 грн за тысячу кубических метров. А они ( "Нафтогаз" - ред) говорят, что можно избежать дальнейших повышений [тарифов на газ для населения]", - сказал Гройсман.

"Поэтому я дам поручение "Нафтогаза" совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом, для того, чтобы урегулировать этот вопрос, опираясь на предложения "Нафтогаза", - заявил премьер.

Напоминаем:

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина о PSO.

По расчетам главы правления НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит 8550 грн за тыс. куб. м.

В связи с этим Коболев предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

С 1 ноября 2018 года конечная цена на газ для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.

Ранее цена газа для поставок населению и ТКЭ составляла 4942 гривни за тысячу кубов, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6958 гривни за тысячу кубов.

Более подробно о обновленной формуле, по которой рассчитывается цена на газ для населения, читайте по ссылке.

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Экономическая правда

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