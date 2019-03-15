В 2018 году плательщики задекларировали почти 100 миллионов налога на прибыль

В 2018 году плательщики задекларировали 97,55 миллиардов гривень налога на прибыль, что на 17%, или на 14,2 миллиарда больше, чем годом ранее (83,3 миллиарда).

Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Всего в 2018 году было подано 304 тысячи деклараций.

В частности, за IV квартал прошлого года было начислено 30 млрд грн налога на прибыль (без НАК "Нафтогаз Украины"). Это на 18%, или на 4,6 млрд грн превысило сумму начислений IV квартала 2017 года.

В ГФС отметили, что наибольшие суммы начислений за последний квартал 2018 года задекларировали плательщики Офиса крупных плательщиков и г. Киева.

"Плательщиками, которые обслуживаются в Офисе крупных плательщиков, задекларировано к уплате 63,7% от общей суммы налога на прибыль, что составляет почти 20,8 млрд грн, в ГУ в г. Киеве — 15,2%, или почти 5 млрд грн", — добавили в пресс-службе.

Всего субъекты хозяйствования получили за прошлый год почти 9,5 трлн грн доходов.

"Это на 1,3 трлн грн больше, чем в 2017 году", — подчеркнули в ГФС.

В то же время, отмечается в сообщении, в Украине наблюдается "адекватный темп роста налога при росте доходов".

"При темпе роста доходов 116,2% темпы роста налога составляют 117%", — резюмировали в ГФС.

Напомним:

В 2018 году крупные плательщики задекларировали 77,4 млрд грн налога на прибыль, что на 6,7 млрд или на 9,5% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года.

Всего за прошлый год украинцы задекларировали 73,1 млрд грн дохода, полученного в 2017 году, что на 9,9 миллиарда, или на 16% больше, чем в предыдущем году.

В то же время в начале года в Министерстве финансов отмечали, что в 2018 году правительство собрало меньше налогов, чем планировало.