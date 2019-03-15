"Укрзализныця" отрицает, что обвалила гривню

Выплата АО "Укрзализныця" 175 миллионов долларов в качестве погашения части еврооблигаций не повлекла за собой падение курса гривни, утверждают в компании.

Об этом говорится в заявлении "Укрзализныци".

"Из 175 млн долларов на межбанке компания приобрела только 55 млн долларов, причем это делалось несколькими траншами, что при сегодняшней емкости валютного рынка Украины в пределах 270-400 млн долларов ежедневно не могло существенным образом повлиять на курс национальной валюты", – отметили в компании.

В УЗ также обратили внимание, что определенные колебания на валютном рынке наблюдались и до, и после выхода компании с покупкой на межбанк.

В "Укрзализныце" предположили, что валютные колебания могли стать следствием совпадения других факторов.

Как сообщила Liga.net, эксперты утверждают, что именно операции УЗ обвалили гривню. Чтобы поддержать гривню, НБУ даже пришлось два дня подряд выходить на межбанк с крупнейшими в этом году продажами доллара.

Гривня резко подешевела впервые с середины февраля: доллар на межбанке приблизился к отметке 27 грн за доллар, евро – снова дороже 30 грн.