Облгазы Фирташа могут сорвать монетизацию субсидий — "Нафтогаз"

В "Нафтогазе" заявили, что причиной задержки счетов за газ за февраль может быть попытка сорвать монетизацию субсидий.

Об этом сообщается на странице НАК "Нафтогаз" в Facebook.

"Потребители, которых обслуживают облгазсбыты Фирташа, начали спрашивать нас: а где же счета за февраль? От услуг "Укрпочты" компания, говорят, отказалась, на замену никого не нашла, поэтому кто и как разнесет в этом месяце бумажные счета неизвестно. В электронном кабинете создать счет невозможно, система на технических работах", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" выдвинули предположение, что таким образом в учреждениях могут что-то "крутить" с нормами, температурными условиями или рекомендованными платежами.

В то же время в компании отметили, что причиной может быть попытка сорвать монетизацию субсидий.

"С этого месяца уже стартовала монетизация субсидий. Деньги впервые получили люди, а не газсбыты. Это правильный цивилизованный подход. Он побуждает людей разумно потреблять газ и ставит получателей субсидий по одну сторону с активистами ОСМД, которые стремятся утеплить свой дом и платить меньше. Это требование закона, принятого всеми фракциями Верховной Рады. А еще из-за этого недобросовестные сбыты могут потерять часть своих черных доходов. Потому что когда субсидия виртуальная, то какая субсидиантам разница, сколько в счет записали? А теперь уже нет. Что сэкономил - твое", - добавили в НАК.

В частности, в "Нафтогазе" считают, что уничтожить монетизацию можно, "если рассказать, что люди неспособны платить самостоятельно, давайте, мол, вернемся к старой системе".

"Для этого надо сделать видимость плохих расчетов и громко об этом сказать со своего канала. А нет счетов - нет расчетов. 104.ua, искренне надеемся, что ваша система скоро придет в норму и что люди получат свои счета вовремя. Ведь корректно выставлять счета - это единственная функция ваших сбытов и единственное оправдание существования вас в ПСО", - резюмировали в компании.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Кабинет министров в конце января 2019 года вернул пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, в частности, установив норму в размере 3,29 куб. м.

Гройсман пообещал, что в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судахутвержденных 30 января норм потребления правительство в ответ будет целенаправленно их снижать на 0,01 куб. м.

27 февраля Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков до 3,28 куб. м с 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. Данное решение правительство приняло в ответ на оспаривание облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления.

В марте начались проверки операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек за газ для потребителей.

Экономическая правда