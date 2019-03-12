Новости дня: о покупке валюты, электрокарах Volkswagen и рокировке Тигипко

О чем все говорят сегодня?

О покупке валюты. За первый месяц действия нового валютного регулирования население купило через онлайн-банкинг около 52 миллионов долларов.

Об электрокарах Volkswagen. Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen AG планирует выпустить 22 миллиона электромобилей за 10 лет и в перспективе полностью отказаться от ископаемого топлива.

О рокировке Тигипко. Глава правления и основной акционер киевского ТАСкомбанка Сергей Тигипко через 10 месяцев после назначения покинул пост по собственному желанию.

Об инфляции. В феврале 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе.

Об импорте газа. За январь-февраль Украина импортировала 0,9 млрд кубометров газа, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

О долге "Приватбанка". В течение января 2019 задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования перед Национальным банком выросла на 5,04 миллиарда гривень и составила 14,86 миллиарда гривень.

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