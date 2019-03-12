За месяц инфляция замедлилась до 8,8%

В феврале 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе.

Об этом сообщает НБУ со ссылкой на данные Госкомстата.

В месячном измерении цены выросли на 0,5%.

Базовая инфляция в годовом измерении в феврале замедлилась до 7,8% с 8.3% в январе. Прогноз НБУ бело превзойден благодаря существенному укреплению обменного курса гривни.

Прежде всего замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г/г) прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривни, что сказалось на ценах импортируемых товаров или товаров со значительной импортной составляющей.

Так, низкими темпами росли цены на бытовую технику, мебель, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, а цены на компьютерную технику даже снизились по сравнению с прошлогодними.

Темпы роста цен на услуги также несколько снизились (до 14,1% г/г). В частности, замедлился рост стоимости услуг по содержанию домов и придомовых территорий, аренды жилья, предприятий общественного питания, амбулаторных, страховых услуг.

Также зафиксировано некоторое снижение годовых темпов роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки (до 9,2% г/г). Однако такое замедление сдерживалось ростом цен на сыры и кисломолочные продукты.

Рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился (до 4,6% г/г) прежде всего за счет цен на тепличные овощи, которые выросли из-за неблагоприятных погодных условий в Турции - основного поставщика этих овощей зимой.

Под влиянием роста цен на внешних рынках и ограниченных объемов качественного сырья также продолжила дорожать мука.

Годовые темпы роста цен на овощи борщового набора остались высокими, однако не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время благодаря хорошему прошлогоднему урожаю яблок и низким ценам на импортируемые бананы и цитрусовые продолжали дешеветь фрукты.

Из-за значительного прироста продукции в птицеводстве существенно снизились цены на яйца.

Темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными (18,7% г/г). В частности, определенное ускорение роста тарифов на отопление и снабжение горячей водой, проезд в железнодорожном транспорте было компенсировано медленным ростом цен на хлеб и табачные изделия.

Цены на топливо продолжали снижаться (на 5,9% г/г) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривни.

Напомним, рост потребительских цен в Украине в 2018 году впервые с 2013 года замедлился до однозначного показателя и составил 9,8%.

Экономическая правда