За два месяца Украина сократила импорт газа на 20%

За январь-февраль Украина импортировала 0,9 млрд кубометров газа, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте ПАО "Укртрансгаз".

"Всего за два месяца 2019 года в Украину было импортировано 0,9 млрд куб. м голубого топлива, что меньше на 20%, или на 0,2 млрд куб. м, аналогичного прошлогоднего объема", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже четвертую зиму подряд Украина импортирует газ для своих потребностей исключительно из стран ЕС.

Также "Укртрансгаз" информирует, что за январь-февраль 2019 года по территории Украины было транспортировано 13,8 млрд кубометров газа из РФ в европейские страны и Молдову. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,8 млрд кубометров, или на 15%.

Из украинских месторождений в газотранспортную систему за 2 месяца 2019 года поступило 3,5 млрд кубометров газа, что на 3% больше, чем в прошлом году.

В январе-феврале в подземные хранилища газа (ПХГ) голубое топливо практически не закачивалось, как и в течение того же периода 2018 года. Отбор газа из ПХГ за январь-февраль текущего года составил 4,1 млрд куб. м, что на 0,6 млрд (или на 13%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинским потребителям по состоянию на конец февраля по магистральным газопроводам транспортировано 7,9 млрд кубометров газа, что на 9% меньше показателя 2018 года.

Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличили добычу газа на 0,4% - до 20,9 млрд кубометров.