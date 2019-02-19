Как будет работать выплата субсидий наличными

Монетизация субсидий будет происходить вместе с выплатой пенсии или путем выплаты наличных в кассах "Ощадбанка".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Пенсионеры получат помощь от государства для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 года в марте вместе с пенсией", - говорится в сообщении.

Остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в ближайшем отделении "Ощадбанка" по предъявлению паспорта и идентификационного кода.

В правительстве предупреждают, что такое понятие как обязательный платеж отменяется.

"Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, может использовать по своему усмотрению", - заявили в правительстве.

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию в следующем месяце. Однако, если по состоянию на май 2019 года, у домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги более 340 гривен, субсидию на новый период 2019-2020 годов не назначат.

В правительстве напоминают, что в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год.

"Поэтому всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи касаться только тех, кто обратится за субсидией впервые в 2019 году", - говорится в сообщении.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

О субсидиях-2019 и деньгах "на руки": ответы на самые популярные вопросы

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