Новости дня: о долгах за электричество, провале программы 2020 и IT-индустрии

О долгах за электричество. В 2018 году задолженность потребителей за электроэнергию в Украине выросла с 28,9 миллиарда гривен до 33,6 миллиарда гривен, или на 16%.

Об "отжатом" терминале. Компания, связанная с бывшими владельцами "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым "Агротерминал Логистик" вернула в свою собственность терминал "Бориваж".

О добыче газа. "Укргазвыдобування" провалило план по увеличению к 2020 году добычи газа госкомпанией до 20,1 млрд кубометров.

Об IT-индустрии. Доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, через полтора года работников этой сферы станет уже 200 тысяч.

О доходах от акцизов на сигареты. Поступления от табачных акцизов в Государственный бюджет в 2018 году составили 43,6 миллиарда гривен, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.

О крупнейшей сети ресторанов. С 1 февраля киевская сеть ресторанов "Козырная карта" перестала работать — офис компании закрыт. Заведениями управляют их владельцы, карты перестанут действовать.

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