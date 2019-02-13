Гройсман обвинил "Укргазвыдобування" в провале правительственного плана

АО "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" провалило план по увеличению к 2020 году добычи газа госкомпанией до 20,1 млрд кубометров.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 13 февраля.

"Я крайне недоволен тем, что "Укргазвыдобування", компания "Нафтогаза", план, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалило. Это вызывает у нас беспокойство, очень важно это исправить в ближайшее время", - сказал он.

"Мы добыли в Украине с частными добывающими компаниями совместно 21 млрд кубометров", - отметил Гройсман.

Он в очередной раз подчеркнул, что в Украине есть достаточно резервов, чтобы полностью обеспечить себя газом.

"Постоянно сокращается импорт газа, который мы закупаем в Украину", - сказал премьер.

Также Гройсман напомнил, что газ из России больше не закупается.

Премьер отметил и о росте "серьезными темпами" производства альтернативной энергии.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" прекратит контракт с головой АО "Укргазвыдобування" Олегом Прохоренко с 15 марта.

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Ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что "Укргазвыдобування" выполнило программу "20/20" по части добычи газа на старых месторождениях. При этом в 2018 году УГВ получило лишь одно специальное разрешение на новый участок, в 2017-м – четыре лицензии, в 2016-м – 13. На фоне получения в 2017-2018 гг. в целом пяти лицензий при природном падении (из-за истощения эксплуатируемых скважин) добычи природного газа УГВ в прошлом году удалось увеличить добычу на 1,2% – до 15 млрд 419,6 млн куб. м



"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.



Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году увеличилась на 0,5% по сравнению с 2017 годом – до 20 млрд 897,7 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за указанный период увеличили добычу газа на 0,9% – до 16 млрд 506,3 млн куб. м. В т. ч. числе "Укргазвыдобування" нарастило этот показатель на 1,2% – до 15 млрд 419,6 млн куб. м, тогда как "Укрнафта" снизила на 2,1% – до 1,078 млрд куб. м. "Черноморнафтогаз" сохранил на уроне позапрошлого года – 8,7 млн куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2018 году снизили добычу газа на 1% по сравнению с 2017 годом – до 4 млрд 391,4 млн куб. м.



Программа "20/20" предусматривает увеличение добычи газа до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.