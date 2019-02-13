Долги украинцев за электроэнергию превысили 33 миллиарда — регулятор

В 2018 году задолженность потребителей за электроэнергию в Украине выросла с 28,9 миллиарда гривен до 33,6 миллиарда гривен, или на 16%.

Об этом сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

"Суммарная стоимость потребленной электрической энергии потребителями в 2018 году составила 195,081 млрд грн (с НДС), задолженность потребителей на начало 2018 года - 28,942 млрд грн (с НДС), на конец года - 33,611 млрд грн (с НДС), прирост задолженности за год составил 16%, или 4,67 млрд грн", - говорится в сообщении.

В физическом выражении, по данным НКРЭКУ, потребление электроэнергии в Украине в прошлом году составило 105,156 млрд кВт-ч, что на 0,2% больше, чем в 2017 году.

Напоминаем:

За 2018 год в Украине было произведено 159,35 миллиарда кВт-час электроэнергии, что на 2,5% больше, чем в 2017 году.

Экономическая правда