НБУ заявил, что "приватовцы" незаконно отобрали зерновой терминал

Компания, связанная с бывшими владельцами "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым "Агротерминал Логистик" вернула в свою собственность терминал "Бориваж", который находится в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Комплекс находился в залоге Нацбанка по выданным кредитам рефинансирования.

Возврат комплекса произошел не в судебном порядке, а путем перерегистрации этого имущества коммунальным регистратором "Агентство регистрационных услуг".

В НБУ напоминают, что под этот залог банк получил кредит от НБУ, который до сих пор не погасил. Бывшие же владельцы "Приватбанка" с сентября 2017 года начали в судебном порядке оспаривать договор ипотеки.

В июле 2018 года дело передали в Верховный суд, который принял решение в пользу Нацбанка и оставил имущество в собственности. Поэтому, перерегистрация имущественного комплекса состоялась незаконно, отмечают в НБУ.

"Национальный банк возмущен незаконными действиями представителей ООО "Агротерминал Логистик" и государственного регистратора, следствием которых может стать нанесение многомиллиардных убытков государству. 11 февраля Национальный банк подал соответствующую жалобу на действия регистратора в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Нацбанка Виктор Григорчук.

Напоминаем:

В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, принадлежащий компании "Агротерминал Логистик".

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд гривен рефинансирования НБУ для "Приватбанка".

По мнению следствия, имущество могли приобрести в результате совершения уголовного преступления.

Конечным бенефициаром "Агротерминал Логистик" является Игорь Коломойский.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Экономическая правда