Новости выходных: о газовом шантаже России, эвакуации авто и новых станциях метро

О производстве электроэнергии. За 2018 год в Украине было произведено 159,35 миллиарда кВт-час электроэнергии, что на 2,5% больше, чем в 2017 году.

О строительстве метро. Создание столичной агломерации поможет привлечь инвесторов для строительства метро в пригороды.

О выведении денег из банков. Активы ПУАО "Фидобанк" "на бумаге" стоили почти 9 миллиардов гривен, а по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 миллиарда.

Об эвакуации авто. В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки.

О газовом шантаже России. В МИД РФ предостерегли ЕС от противодействия реализации проекта "Северный поток - 2".

О продаже валюты. Сальдо продажи банкам наличной валюты в январе вернулось в позитивную зону после двух месяцев преобладающих покупок.

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