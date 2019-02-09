Хакер не нужен. Как удалить нежелательные данные из интернета

В этой статье я расскажу, что делать, если нужно удалить информацию с сайта, который разместил информацию о вас без вашего согласия.

Работая в сфере информационной безопасности, я сталкиваюсь с ситуациями, когда люди ищут услуги хакера, чтобы удалить данные из интернета. Понятное дело, я и моя компания не взламываем сайты, чтобы удалить информацию.

Мы объясняем клиентам, что действуем в рамках законодательства и используем законные методы для удаления данных. В этой статье я постараюсь рассказать, что делать, если нужно удалить информацию с сайта, который разместил информацию о вас без вашего согласия.

Что делать, если кто-то использовал ваше фото

Самым простым способом удаления информации из поисковой выдачи является удаление фотографий и контента через форму жалобы.

Вы можете написать владельцу сайта, регистратору доменного имени или хостинг-провайдеру. Через сервис WHOIS можно узнать контактные данные владельца сайта, если на самом сайте эта информация не размещена. Как правило, у всех хостинг-провайдеров есть е-мейл, который принимает жалобы.

Туда можно написать на языке регистратора, кратко описав суть проблемы и предоставив ссылку на конкретную страницу, которая содержит неприемлемое содержание.

Регистратор или хостинг-провайдер передадут эту информацию владельцу домена или арендатору хостинга и дадут 48 часов для устранения проблемы. Иногда это действие необходимо повторить несколько раз.

Удаление данных из поисковой выдачи Удаление данных из поисковой выдачи

Если хостер, регистратор или владелец сайта не реагируют на обращения, вы можете удалить информацию из поисковой выдачи в рамках DMCA.

Google и другие крупные поисковые системы имеют специальную форму жалоб — Dmca reporrt form. К примеру, подать жалобу в Google можно через форму удаления содержания из Google. Пожаловаться на материал можно через форму удаления материалов, нарушающих авторские права. Если речь идет о фото, где четко видно ваше лицо, вероятность успеха составит 70%.

В разных странах по-разному применяют право на забвение. В Украине, в отличии от РФ и ЕС, оно не распространено. Это право может быть использовано для удаления информации из поисковой выдачи.

Удаление информации по судебному решению

Удаление нежелательного контента в рамках судебного решения — долгий путь. Для этого нужно получить решение суда в рамках ряда исков: о защите чести и достоинства, о недобросовестной конкуренции или о незаконном использовании торговой марки с указанием, где усмотрено нарушение прав.

Получив такое решение, можно обратиться в техподдержку поисковой системы с требованием выполнить решение суда и удалить неправомерный контент. Судебные тяжбы в таких вопросах занимают от трех месяцев до года.

Вытеснение информации из поисковой выдачи

Самым простым способом удаления данных из поисковых систем в случае отказа систем удалить необходимую информацию является SERM.

Search Engine Reputation Management — управление репутацией в поисковых системах — выявление факторов, влияющих на репутацию бизнес-структуры или частного лица для их понижения в результатах поисковой выдачи.

После определенных манипуляций нам удавалось вытеснить негативный контент на вторую-третью страницы поисковой выдачи и ниже.

Иногда этот термин употребляется с негативным оттенком в контексте создания поддельных сайтов-рецензий, цензуры отрицательных отзывов или обмана алгоритмов и влияния на поисковую выдачу.

В большинстве случаев управление репутацией имеет этические нормы: реакция на жалобы клиентов и сотрудников, переговоры с администрацией сайтов для удаления некорректной информации, использование обратной связи для влияния на продукты компании или репутацию частного лица.

Удаление данных в рамках GDPR

В общем регламенте о защите данных Евросоюза, GDPR, также предусмотрено право на забвение, которое дает европейцам возможность удалять личные данные по запросу во избежание их распространения или передачи третьим лицам. Читай также Цифровое бессмертие. Как мёртвых в сети заменят клоны Стартап — торговая марка — патент. Как защитить бизнес-идею и не разориться

Это будет работать, если владельцем таких данных является инициатор запроса — гражданин страны ЕС.

Таким образом, вам не нужны услуги хакера для удаления данных.

Вам потребуется заполнить несколько форм, отправить пару жалоб или прибегнуть к услугам юристов.

Следует также понимать, что интернет создавался для распространения информации, и вам вполне могут отказать в удалении негативной информации, не нарушающей законы или авторское право.

Микита Книш, експерт з інформаційної безпеки