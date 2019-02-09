У Кличко задумались над строительством метро до Ирпеня и Вишневого

олег тоцкий

Создание столичной агломерации поможет привлечь инвесторов для строительства метро в пригороды.

Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью "44.ua".

Он отметил, что ежедневно въезжают и выезжают из Киева почти 2 млн человек. Это создает нагрузку на инфраструктуру города, с которой Киев не может справиться самостоятельно.

"Особенно ощутимый скачок видим за последние 5 лет. Сейчас активно застраиваются Вишневое, Софиевская Борщаговка, Буча, Ирпень, Гостомель. Буквально 5 лет назад такой застройки там не было", - сказал заместитель Кличко.

"К положительным моментам агломерации можно отнести транспортное обеспечение. И инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону того же Вишневого при условии договора об ассоциации. Создание агломерации дает инвесторам возможность строить хоть станции метро, хоть продлевать линию скоростного трамвая или даже электричку в пригороды", – отметил Поворозник.

Замглавы КГГА назвал еще один плюс агломерации: совместное администрирование инфраструктуры населенных пунктов. Это касается и медицины, и детских садов, и управления мусором и канализацией.

По его словам, в Киеве более высокий уровень медицинского обслуживания и достаточно мощностей, позволяющих охватить все население. Также часть домов, которые строятся вокруг Киева, не имеют собственной канализации. Еще одна острая социальная проблема – дефицит детских садиков.

"Сейчас молодым семьям в пригороде Киева достаточно сложно записать в детсад своего ребенка. Но агломерация позволила бы рассмотреть варианты строительства детсадов или школ, исходя из количества проживающих здесь детей. Тот же мусор из Вишневого, Боярки также нужно куда-то вывозить. У них собственных свалок нет, а людей там с каждым годом становится все больше. Если говорить об агломерации в полном ее масштабе, то при оптимистическом сценарии, думаю, ее создание займет около 5 лет", – подытожил Поворозник.

Напоминаем:

Китайская China Railway International Group подтвердила завершение предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства четвертой ветки метро в Киеве.

Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

По проекту строительства новой линии метрополитена ее протяженность будет почти 30 км с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией.

Для ее эксплуатации должно быть построено два электродепо - основное "Троещина" и второе - "Гатное". Предполагается, что строительство продлится 5 лет. Начать его смогут после достройки Подольско-Воскресенского моста.