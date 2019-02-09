В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки

В рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управления патрульной полиции в Киеве сотрудники коммунального предприятия доставляют на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Для выполнения этой задачи на предприятии введена круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, обеспечивающих погрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из нарушений:

ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения),

ч. 3 ст. 122 КУоАП (нарушение правил остановки или стоянки),

ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия),

ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса),

в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Напоминаем:

27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.

Подробнее о нововведениях рекомендуем почитать по ссылке.

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Экономическая правда