Фонд гарантирования рассказал о схемах известного банкира в "Фидобанке"

Активы ПУАО "Фидобанк" "на бумаге" стоили почти 9 миллиардов гривен, а по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Стоимость активов ПУАО "Фидобанк" при оценке оказалась почти в 5 раз ниже той, что была показана в балансовой отчетности банка: если "на бумаге" активы стоили почти 9 млрд грн, по заключению независимых оценщиков стоимость их едва превысила 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерины Мисник, одной из нетипичных махинаций был перевод "Фидобанком" в июле 2015 года на счет некой кипрской компании в Bank of New York 3,8 млн долларов в качестве роялти за использование товарного знака банка.

Также, одной из первых и самых масштабных мошеннических схем в "Фидобанка" стала псевдоинвестиционная деятельность вокруг приобретения его собственником в 2013 году "Эрсте Банка".

Также, якобы, для улучшения финансового состояния банк был прокредитован на 1,5 млрд грн подконтрольными факторинговыми компаниями, директорами которых были работники службы безопасности "Фидобанка".

Напоминаем:

Национальный банк 18 июля 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Фидобанка".

20 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении "Фидобанка" к категории неплатежеспособных.

По состоянию на 20 мая 2016 года конечным бенефициаром "Фидобанка" был Александр Адарич.

Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты средств "Фидобанком", совершенной должностными лицами этого банка в особо крупных размерах.

Экономическая правда