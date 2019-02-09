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В Украине увеличилось производство электроэнергии

Суббота, 9 февраля 2019, 13:05
 

За 2018 год в Украине было произведено 159,35 миллиарда кВт-час электроэнергии, что на 2,5% больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Доля атомных электростанций в общеукраинском производстве электроэнергии равна 53%, тепловых электростанций и электроцентралей – 37%, гидроэлектростанций – 7%, из альтернативных источников в прошлом году в Украине было произведено 2% электроэнергии и еще 1% приходится на блок-станции и другие источники.

В прошлом году также выросли объемы экспорта электроэнергии: в целом за рубеж было передано почти 6,2 млрд кВт-ч, что на 19,3% больше, чем в 2017 году.

Экономическая правда

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электроэнергия Минэнергоугля

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