В Украине увеличилось производство электроэнергии

За 2018 год в Украине было произведено 159,35 миллиарда кВт-час электроэнергии, что на 2,5% больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Доля атомных электростанций в общеукраинском производстве электроэнергии равна 53%, тепловых электростанций и электроцентралей – 37%, гидроэлектростанций – 7%, из альтернативных источников в прошлом году в Украине было произведено 2% электроэнергии и еще 1% приходится на блок-станции и другие источники.

В прошлом году также выросли объемы экспорта электроэнергии: в целом за рубеж было передано почти 6,2 млрд кВт-ч, что на 19,3% больше, чем в 2017 году.

Экономическая правда