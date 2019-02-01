Новости дня: о богатеющем Ахметове и пассажирских перевозках на вертолетах

О штрафе банку Тигипко. НБУ наложил штраф на Универсал Банк в размере 14,38 миллиона гривен за финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания. В банке говорят, что это было в период владения бывших акционеров и менеджмента.

О богатеющем Ахметове. С начала года состояние бизнесмена Рината Ахметова выросли на 830 млн долларов и на 1 февраля составляло 6,04 млрд долларов.

О неэффективном государстве. Государственные сельхозпредприятия генерируют меньше добавленной стоимости, чистой прибыли и выручки по сравнению с частными.

О пассажирских перевозках на вертолетах. В Одесской области планируют наладить пассажирские перевозки на вертолетах между некоторыми областными центрами и курортами Затока, Буковель и Трускавец.

О Нафтогазе. Лондонский международный арбитражный суд приказал НАК "Нафтогаз Украины" выплатить кипрским акционерам "Укрнафты" Игоря Коломойского около 97 млн ​​грн.

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