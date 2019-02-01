Украина теряет 1,6 миллиарда ежегодно из-за неэффективности государственных агропредприятий

Государственные сельхозпредприятия генерируют меньше добавленной стоимости, чистой прибыли и выручки по сравнению с частными.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

"По добавленной стоимости государственные предприятия генерируют почти на 60% меньше по сравнению с частным сектором. В масштабах всей площади земли, которая обрабатывается государственными сельхозпредприятиями - это почти 60 млн долл или 1,6 млрд грн и 0,5% потерянной добавочной стоимости для всей отрасли ежегодно", - говорится в статье.

При этом государственные агропредприятия используют до 550 тыс га сельхозземель из 10,5 млн га, находящихся в государственной собственности.

Еще около 450 тыс га госземель сельскохозяйственного назначения, из них 364 тыс га - пашня, находится в распоряжении НААН.

"По выручке производительность НААН в среднем составляет на 35% меньше средних показателей по отрасли", а "производительность по показателю валового дохода на 1 га пашни в НААН почти в 5 раз ниже", - пишет автор.

Если выручка с 1 га пашни в целом по отрасли составляет 18,4 тыс грн, то в НААН - 12 тыс грн; а валовая прибыль, соответственно, 9,54 тыс грн против 2 тыс грн в НААН.

В целом, по данным исследований, эффективность государственных предприятий существенно уступает частным.

Напоминаем:

Из 10,5 млн га государственных сельхозземель только 1,4 млн га официально сдаются в аренду, а из них только 0,1 млн га - по рыночным ставкам через аукционы.

В то же время существует официальная информация только о 1,6 млн га, зарегистрированных в госземкадастра.

Подробнее читайте в статье на ЭП: Худший агрохолдинг: как государство управляет своими землями

Экономическая правда