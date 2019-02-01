Как начать продавать на eBay и выводить деньги через PayPal

1,1 миллиарда единиц товаров на 88 миллиардов долларов и 177 млн активных покупателей — самый крупный в мире интернет-аукцион eBay вот уже более 20 лет недоступен большинству украинских интернет-торговцев.

Причина в том, что платежная система PayPal, которая работает в связке с eBay, не разрешает жителям Украины принимать платежи за товары.

Между тем, интернет-коммерция на внутреннем рынке Украины растет как на дрожжах. Обороты украинского интернет-бизнеса увеличиваются на сотни миллионов долларов в год, а сайты из сферы интернет-продаж не покидают десятку самых посещаемых сайтов страны.

Все больше украинцев предпочитают продавать и покупать через интернет. На этом фоне "железный занавес" между Украиной и мировым интернет-рынком работает против всей страны.

Учитывая растущий интерес к интернет-торговле, а также преимущества продажи товаров за границу и заградительную политику НБУ в отношении иностранных платежных систем, ЭП подготовила статью о том, как торговать на eBay из Украины и принимать платежи за товар с помощью PayPal.

Содержание статьи основано в том числе на опыте автора. Все отсылки и перечисления интернет-сервисов не являются рекламой. Указанные в тексте сервисы выбраны автором ситуативно и не являются исчерпывающими.

Почему eBay привлекает интернет-торговцев

Сайт eBay создал американец Пьер Омидьяр в 1995 году в Сан-Хосе, штат Калифорния. За 23 года сайт превратился в публичную компанию с капитализацией 30 млрд долл, годовым доходом почти 10 млрд долл, растущим на 7% в год, и штатом 14,1 тыс сотрудников.

eBay позволяет почти любому жителю планеты продавать товары по всему миру. Торговать на интернет-аукционе относительно несложно и недорого.

Риски мошенничества со стороны покупателя и продавца сведены к минимуму за счет эффективной системы рейтинга участников аукциона, а также за счет продуманных политик аукциона и платежной системы PayPal.

Интернет-аукцион eBay — это вторая в мире по посещаемости после Amazon торговая площадка. По данным SimilarWeb, eBay — 26-й сайт в мире по посещаемости и девятый — по посещаемости в США. 63% трафика приходит из США. Каждый день eBay посещают 360 млн раз, здесь сосредоточены 177 млн активных покупателей. Самая популярная валюта расчета — доллар.

На eBay можно продать все, кроме запрещенных товаров, вопрос только в цене и сроке поиска покупателя. Потенциал для масштабирования бизнеса огромен.

Что продавать на eBay — "разминка"

На вопрос, что именно продавать на eBay, нет простого ответа.

Ответ может заканчиваться как на банальной фразе "все, что угодно", так и может завести в дебри мудреных стратегий подбора ключевых слов из строки поиска аукциона, изучения трендов аукциона или глубокого анализа товарного ассортимента успешных продавцов, в том числе из Украины.

Чтобы начать продавать на eBay, нужно зарегистрироваться. Это так же просто, как зарегистрировать электронную почту. Еще нужно зарегистрировать долларовую банковскую карту для оплаты услуг аукциона.

Для этой цели подойдет виртуальная долларовая карта банка. На нее нужно положить примерно 1,5 долл. Для авторизации карты аукцион спишет примерно 1 долл, но через несколько дней вернет.

Неискушенному интернет-торговцу лучше всего начать продажи на eBay с ненужных вещей. По мере их выставления на торги торговец постепенно будет привыкать к интерфейсу аукциона, структуре и параметрам описания лота, принципам формирования цены на товар и комиссии торговой площадки, придет понимание соотношения спроса и предложения в товарной нише.

Например, первым проданным на аукционе товаром автора стала коллекция вкладышей от жвачки Turbo. Почти полная коллекция была собрана еще в детстве, но с того времени бесполезно пылилась на полке.

Часть проданных вкладышей от жвачки Turbo Фото автора

В ходе торгов стоимость коллекции выросла со стартовых 9,95 долл до 26,02 долл и была отправлена почтой покупателю из Эстонии Фото автора

Впоследствии автору удалось продать 24 предмета, включая марки "Укрпочты", набор монет номиналом от 1 копейки до 1 гривни, шариковые ручки, писанку, электронную фоторамку (приобрел Павел из Чебоксар), венецианские маски (были проданы с большой наценкой), компьютерную плату. Покупали товары пользователи из США, Австралии, РФ, Испании, Эстонии, Канады, Бразилии.

Что продавать на eBay — "микробизнес"

После "разминки" можно начинать думать над поиском популярной и более-менее свободной ниши. Чтобы ее найти, нужно изучить ассортимент товарных подкатегорий, которые можно потенциально заполнить своим товаром.

Там же — в товарных подкатегориях — можно найти торговцев из Украины и посмотреть, чем они торгуют и насколько прибыльна их торговля.

Например, в свое время автор нашел торговца из Западной Украины, который весьма успешно торговал писанками. Некоторые лоты уходили у него за 30-50-80 и даже 120 долл, а месячный оборот исчислялся сотнями долларов.

Вот пример случайно найденного торговца из Украины с ником migrace. Он торгует на eBay с 2003 года. Его оборот за последний месяц составил примерно 970 долл. Сейчас у него в продаже почти 1 200 лотов. В его ассортименте есть марки, булавки, значки, медали, форма, открытки, книги.

Аукцион дает подробные сведения о бизнес-успехах торговца. В разделе "Отзывы" (Feedback profile) можно увидеть, когда какой товар за сколько и кому был продан. Продажи можно отсортировать за месяц, полгода и год.

Продавец из Украины ukrainianfamilyshop торгует на аукционе с 2008 года. У него в продаже более 500 лотов: игры, одежда, книги, футболки, марки.

По наблюдению автора и согласно мнению успешных торговцев, на аукционе всегда хороший спрос на качественные, уникальные товары ручной работы, вещи из советского прошлого. Особенно большим спросом пользуются антикварные предметы, вещи, прошедшие Вторую мировую войну.

Популярны филателия и нумизматика. Это ниши с большим денежным оборотом и потенциалом, но чтобы вести в них успешный бизнес, нужно обладать немалыми знаниями и иметь соответствующий опыт.

Лоты на eBay торговца из Украины под псевдонимом Pysanochka Фото автора

Перед выбором ниши стоит прочитать список товаров, запрещенных к пересылке "Укрпочтой", и политику eBay относительно продажи товаров.

Как продавать на eBay

eBay разрешает бесплатно опубликовать 50 объявлений в месяц. Для начала работы этого вполне достаточно. Публикация трех-четырех десятков разных лотов в одной товарной категории повысит шансы на продажу.

Если лоты более-менее ликвидны, потенциальный покупатель с большой вероятностью через лот зайдет на профиль продавца и выберет наиболее подходящий лот из ассортимента 30-40 похожих.

Каждый лот — это отдельная страница. Чем больше их у продавца, тем больший охват покупателей они дают, тем выше шанс на продажу. Большое значение имеет написание заголовка лота: он должен содержать ключевые слова и фразы, по которым покупатели ищут именно этот товар.

Также важны качественные авторские фотографии товара с разных сторон. Кроме того, следует подробно и честно описать технические характеристики товара и его состояние. Это снизит риск получить отрицательный отзыв.

Если превращать торговлю на eBay в бизнес, то 50 объявлений в месяц — это мало. При этом за публикацию каждого объявления сверх лимита нужно платить 0,35 долл. Опытные торговцы открывают свои "магазины" — Store.

Для магазина eBay предлагает пять тарифных планов: "Начальный" — 5-8 долл в месяц, "Основной" — 22-28 долл в месяц, "Премиум" — 60-75 долл в месяц, "Якорный" — 300-350 долл в месяц, "Предприятие" — 3 тыс долл в год.

Чем дороже план, тем больше бесплатных публикаций он включает. Торговцы из Украины чаще всего используют два из них: "Основной" и "Премиум".

Помимо платы за выставление лота, аукцион берет комиссию с каждого проданного лота. Ее размер колеблется от 2% до 12%, но комиссия в подавляющем большинстве категорий лотов составляет 10%. При этом в течение месяца аукцион берет себе в сумме не более 750 долл комиссии.

Для тех, кто торгует через магазин "Основной" и выше, комиссия на большинство товаров составляет 4-9,15%, а в сумме — не более 250 долл в месяц. Все комиссионные аукцион снимает раз в месяц со счета PayPal или банковской карты продавца, привязанной к аккаунту.

Краеугольный принцип успешной торговли на eBay — это правильный и максимально точный расчет всех комиссий аукциона, платежных систем, посредников и доставки. У продавца много издержек, конкуренция на аукционе очень высокая, поэтому расчет точной, маржинальной, конкурентной цены лота и его доставки — это ключевой момент торговли.

После потери нескольких десятков долларов из-за формирования цены лота и стоимости доставки "на глазок" автор создал в файле Excel калькулятор цены лота с учетом всех комиссий, калькулятор стоимости доставки и купил весы для замера массы лота в упаковке.

Калькулятор стоимости доставки Фото автора

Как получать деньги за товар

Как говорилось выше, платежная система PayPal, которая работает в связке с eBay, не разрешает жителям Украины принимать платежи за товары. Это главное препятствие для украинцев, желающих торговать со всем миром.

PayPal не включает для жителей Украины функцию приема платежей из-за того, что НБУ отказывается упростить правила регистрации иностранных платежных систем и привести к стандартам 21 века правила валютного регулирования. Из-за этого украинские торговцы на eBay находятся в дискриминационном положении и намного менее конкурентоспособны.

В лучшем случае торговцы вынуждены платить банковские комиссии за перевод средств из польских, чешских, балтийских банков, где открыты личные счета под PayPal, на счета украинских банков. В худшем случае — вынуждены платить намного более высокие комиссии посредникам.

Есть несколько способов получать деньги за проданные товары на счет PayPal.

Первый способ — открыть счет в банке Польши, Чехии, странах Балтии или любой другой стране мира, граждане которой могут принимать платежи на счет PayPal, и на этот счет зарегистрировать PayPal-аккаунт.

Недостатки способа: для открытия счета нужно личное присутствие, и банк ежемесячно будет снимать плату за обслуживание. После регистрации PayPal-аккаунта от банковских услуг можно отказаться, но тогда выводить средства из PayPal-аккаунта нужно будет с помощью интернет-посредников.

Еще один недостаток — на таких PayPal-аккаунтах действует ограничение относительно максимального оборота: не более 2 900 дол в год. Если больше — аккаунт блокируют и требуют скан паспорта или водительских прав страны, на которую зарегистрирован аккаунт, сканы счетов с места проживания.

Уведомление PayPal об оплате за проданный лот Иллюстрация автора

Второй способ — через интернет стать электронным гражданином Эстонии, открыть в этой стране фирму, счет на нее в банке Эстонии и на этот счет зарегистрировать PayPal-аккаунт. Здесь также есть недостатки.

Это дорого: электронное гражданство, регистрация фирмы и банковского счета стоит несколько сот евро, не считая расходов на поездку в Киев в посольство Эстонии для верификации личности. Это долго: процедура длится примерно месяц. К тому же, возникают траты на подтверждение адреса.

Третий способ — пользоваться счетом PayPal посредников: seller-online.com, ppchange.com.ua.

Недостатки способа — высокие риски и высокие комиссии.

Начинающим торговцам, не часто путешествующим за границу, лучше всего подойдет самый простой третий способ.

Он позволит "пощупать" принцип работы и математику торговли.

Первый способ подойдет тем, кто часто бывает в приграничных странах и хочет на равных конкурировать на аукционе.

Второй способ подойдет успешным торговцам уровня малого и среднего бизнеса.

Граждане Молдовы, Грузии и Казахстана могут принимать платежи на PayPal, поэтому с проданного товара они платят аукциону 10% комиссии от его стоимости, а платежной системе PayPal — 3,4% плюс 0,3 долл, итого — 13,4%.

В то же время граждане Украины не могут принимать платежи на PayPal, поэтому с каждого проданного товара на eBay они платят аукциону 10% комиссии от стоимости товара, платежной системе PayPal — 3,4% плюс 0,3 дол и 9% посреднику, например, seller-online.com. Итого — 22,4%.

Как отправлять товар

Отправка товара — отдельная небольшая глава бизнеса на eBay.

Во-первых, у торговца должны быть весы, чтобы он мог дома точно просчитать стоимость пересылки лота с учетом его веса и веса упаковочного материала.

Во-вторых, торговец должен хорошо разбираться в типах международных отправлений, знать список запрещенных к пересылке предметов, всегда иметь под рукой калькулятор для подсчета стоимости доставки.

В-третьих, если речь идет о продаже десятков лотов в месяц, торговец должен учитывать в цене лота стоимость упаковочных материалов.

Сколько можно заработать на eBay

Интернет-аукцион eBay — привлекательная площадка для заработка. Там много обеспеченных покупателей со всего мира. Примеры торговцев из Украины говорят, что в месяц оборот товаров может превысить 1 тыс долл.

В то же время на eBay высокая конкуренция. Покупатели там не сорят деньгами, а идут туда, чтобы сэкономить или приобрести уникальную вещь. Чтобы добиться финансового успеха, торговец должен точно просчитывать свои издержки, находить новые или не слишком конкурентные ниши.

Торговец из Украины должен быть еще более предприимчивым, находчивым и конкурентоспособным по сравнению с торговцами из развитых стран, потому что украинцу нужно компенсировать намного более высокие издержки, связанные с приемом платежей на счет PayPal. Однако, как показывает пример тысяч успешных торговцев из Украины, нет ничего невозможного.