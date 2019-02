"Нафтогаз" обязан выплатить Коломойскому 100 миллионов — суд

В конце прошлого года Лондонский международный арбитражный суд вынес так называемое "второе промежуточное решение" по делу между НАК "Нафтогаз Украины" и кипрскими акционерами ПАО "Укрнафта" Игоря Коломойского (Littop Enterprises Ltd, Bridgemont Ventures Ltd, Bordo Managament Ltd, Balliotti Enterprises Ltd и Renalda Investments Ltd).

В соответствии с ним, "Нафтогазу" надлежит выплатить "киприотам" 2,712 млн фунтов стерлингов (по текущему курсу - 97 млн грн.) "в качестве компенсации".

Весной прошлого года Лондонским международным судом было принято так называемое "первое промежуточное решение". Ним было частично отменено акционерное соглашение, подписанное в 2010 г. "Нафтогазом" и кипрскими компаниями.

В частности, была отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления "Укрнафты" из предложенных миноритариями (компаниями Коломойского) кандидатов.

Также Лондонский суд отменил положение, предусматривавшее за миноритарными акционерами "Укрнафты" право на назначение 5 из 11 членов наблюдательного совета компании (при кворуме в 8 членов НС).

В соответствии со "вторым промежуточным решением", кроме выплат кипрским компаниям, "Нафтогаз" обязан также оплатить арбитражные затраты в размере 350 тыс фунтов (12 млн грн.).

"Если любая часть из этой суммы была ранее оплачена истцами (компаниями Коломойского – ЭП), "Нафтогаз" обязан немедленно оплатить эту сумму истцам", - говорится в решении суда.

По данным ЭП, с момента вынесения "второго промежуточного решения", "Нафтогаз" рассматривал возможность его обжалования, но юридических основания для этого найдено не было.

В соответствии с решением английского суда, проценты и суммы, которые должны быть оплачены "Нафтогазом" на основании "второго решения" (начисляются по ставке 2%+Libor) добавляются каждые три месяца начиная с момента первого решения Лондонского суда – апреля 2018 г.

Как сообщала ЭП, летом 2015 г. миноритарные акционеры "Укрнафты" подали иск в Лондонский суд с требованием обязать "Нафтогаз Украины" соблюдать условия подписанного между ними акционерного соглашения.

Главным из условий этого соглашения было то что глава правления "Укрнафты" должен избираться из числа кандидатур предложенных миноритариями.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 уставного фонда "Укрнафты".

Littop Enterprises Ltd, Bridgemont Ventures Ltd, Bordo Managament Ltd, Balliotti Enterprises Ltd и Renalda Investments Ltd – вскладчину владеют 42% акций ПАО.

Ранее сообщалось, что по итогам рассмотрения спора по акционерному соглашению в конце 2018 года "Нафтогаз" и миноритарии "Укрнафты" начали новый процесс в Лондонском суде, в котором требуют друг от друга возмещения убытков. Размер требований пока неизвестен.

