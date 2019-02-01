За месяц Ахметов стал богаче на 830 миллионов долларов

С начала года состояние бизнесмена Рината Ахметова выросло на 830 млн долларов и на 1 февраля составляет 6,04 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Донецкий бизнесмен поднялся на 263 строчку рейтинга. Он по-прежнему остается единственным украинцем в рейтинге самых богатых людей мира.

Самым богатым человеком остается глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос - его состояние превышает 140 млрд долларов.

На втором месте Билл Гейтс – 95,8 млрд долларов, третье место занимает Уоррен Баффет с состоянием в 84,9 млрд долларов, на четвертом месте французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно (76,6 млрд долларов). Замыкает ТОП-5 основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние оценивается в 65,6 млрд долларов.

Как известно, Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние ТОП-500 миллиардеров мира.

Экономическая правда