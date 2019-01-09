Новости дня: о росте цен, конфискации имущества "Газпрома" и возвращении американского банка в Украину

О валютных резервах. По итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 года составили 20,8 млрд долларов.

О возвращении американского банка в Украину. Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки после пятилетнего перерыва возобновляет свое сотрудничество с Украиной.

О счетчиках отопления. Более 90% жилых домов в Черкасской, Николаевской и Винницкой областях оснащены тепловыми счетчиками. В среднем по Украине оснащенность жилых домов тепловыми счетчиками составляет 72,5%.

О конфискации имущества "Газпрома". В Высоком суде Амстердама закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

О росте цен. Международный валютный фонд прогнозирует, что инфляция в Украине по итогам 2019 года составит 7%.

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Пока пенсионные выплаты будут привязаны к официальной занятости, где сохраняется гендерное неравенство, женщины на пенсии будут оставаться в невыгодном положении.