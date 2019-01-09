Валютные резервы Украины выросли до уровня времен Януковича

По итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 года составили 20,8 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины.

Как отмечается, такой объем резервов не только превысил последний прогноз Нацбанка, но и достиг пятилетнего максимума - последний раз такой уровень резервов был зафиксирован еще в октябре 2013 года.

"Увеличить международные резервы удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки Нацбанком избытка валюты на межбанковском рынке", - объясняют в пресс-службе.

Согласно сообщению, на прирост резервов повлияло также увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на 230 млн долларов.

"В частности, только в течение декабря международные резервы выросли на 3,108 млрд долларов или 17,5% до 20,8 млрд долларов", - сообщает регулятор.

Напомним, в октября 2013 года золотовалютные резервы НБУ сократились на 4,65% и составили 20,632 млрд долларов.

Экономическая правда