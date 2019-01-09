МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине в 2019 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что инфляция по итогам 2019 года составит 7%.

Об этом говорится в обзоре МВФ.

Отмечается, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должно помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года.

В то же время, в целевой диапазон, обозначенный Национальным банком (5±1%), инфляция должна войти в начале 2020 года, прогнозируют эксперты МВФ.

Напоминаем:

Новая 14-месячная программа кредитования МВФ для Украины Stand By предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму 2,6 миллиарда долларов - до конца 2019 года.

Благодаря первому траншу международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

Национальный банк не изменил размер учетной ставки и оставил ее на уровне 18%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2018 года составил 1,4% и с начала года достиг 8,9%. В годовом измерении инфляция составила 10%.

Экономическая правда