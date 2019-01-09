Эксимбанк США возобновляет сотрудничество с Украиной

Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки после пятилетнего перерыва возобновляет свое сотрудничество с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволило Эксимбанку США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования.

"Это решение позволит увеличить объемы украинско-американской торговли и является еще одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине", - сообщает посольство.

"Это - не только о новых возможностях экономического сотрудничества Украины и США. Это - сигнал увеличения доверия к нашей стране и уверенность в неизменности ее курса", - прокомментировал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

Экономическая правда