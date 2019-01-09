Все разделы
Укр / Рус

Стало известно, какие регионы больше всего оснащены счетчиками тепла

Среда, 9 января 2019, 15:45
 

Более 90% жилых домов  в Черкасской, Николаевской и Винницкой областях оснащены тепловыми счетчиками.

Об этом говорится в отчете Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

 

В среднем по Украине оснащенность жилых домов тепловыми счетчиками составляет 72,5%.

 

Самый плохой результат у Луганской, Тернопольской, Кировоградской и Закарпатской областях. Отметим, что на Закарпатье в большинстве домов отсутствует централизованное отопление.

В Киеве счетчиками оснащены 87,5% жилых домов.

Лидер по количеству оснащенных нежилых зданий узлами коммерческого учета теплоэнергии — Николаевская область. Средний показатель оснащенности узлами коммерческого учета — 78,4%.

 

Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Киевская области.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

тепло МЭРТ

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине подорожало отопление 1 января 2019, 17:40
Киев привлечет 100 миллионов долларов на модернизацию теплосетей 28 декабря 2018, 09:40
В Украине запретили устанавливать газовые котлы в новых квартирах 20 декабря 2018, 16:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте