Стало известно, какие регионы больше всего оснащены счетчиками тепла

Более 90% жилых домов в Черкасской, Николаевской и Винницкой областях оснащены тепловыми счетчиками.

Об этом говорится в отчете Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

В среднем по Украине оснащенность жилых домов тепловыми счетчиками составляет 72,5%.

Самый плохой результат у Луганской, Тернопольской, Кировоградской и Закарпатской областях. Отметим, что на Закарпатье в большинстве домов отсутствует централизованное отопление.

В Киеве счетчиками оснащены 87,5% жилых домов.

Лидер по количеству оснащенных нежилых зданий узлами коммерческого учета теплоэнергии — Николаевская область. Средний показатель оснащенности узлами коммерческого учета — 78,4%.

Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Киевская области.

Экономическая правда