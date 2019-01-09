В "Нафтогазе" анонсировали скорое решение суда о конфискации активов "Газпрома"

В Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Закончились слушания в Высоком суде города Амстердам по выполнению решения арбитража по транзитному делу, в частности по принудительному взысканию активов "Газпрома", которые были арестованы в Нидерландах", - говорится в сообщении.

Витренко напомнил, что стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" по решению арбитража.

"Ожидаем дальнейшие решения суда в течение следующих месяцев", - добавил он.

Напоминаем:

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов плюс штрафы.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

Экономическая правда