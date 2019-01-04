НКРЭ просит разрешение на проверку облгазов Фирташа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обратилась в Государственную регуляторную службу касательно согласования проведения внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных сетей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Нацкомиссии Оксана Кривенко.

"На основании многочисленных обращений граждан из-за доначисления им объемов природного газа, которые учитывают объемы приведения к стандартным условиям, обратилась с запросом в Государственную регуляторную службу касательно согласования проведения внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных сетей", - написала она.

По ее словам, на нарушителей может быть наложен максимальный штраф 850 тысяч гривен. Глава НКРЭ также добавила письмо с перечнем компаний, в которых планируется провести проверки.

Напомним, в декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконными решением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

Для этого правительство рекомендовало Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, совместно с Министерством энергетики, Министерством регионального развития, Министерством социальной политики, Антимонопольным комитетом и фискальной службой сформировать рабочую группу, в состав которой также войдут народные депутаты Украины.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее ЭП сообщала, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

6 декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

Экономическая правда