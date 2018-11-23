Платіжки за газ будуть меншими: НКРЕ заборонила проводити донарахування за природний газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

"Проведений моніторинг ринку показав, що переважна більшість операторів газорозподільних мереж у платіжних документах за жовтень цього року здійснила донарахування побутовим споживачам обсягів газу в середньому до 1,5%, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов", - відзначила вона.

За її словами, вузли обліку природного газу в точках передачі газу з газотранспортної системи до газорозподільної системи в автоматичному режимі здійснюють вимірювання при стандартних умовах (20℃), проте лічильники газу у побутових споживачах не здійснюють такої температурної корекції обсягів і вимірюють при фактичній температурі навколишнього середовища.

"Тобто якщо розглядати наведений приклад при фактичній температурі навколишнього середовища в 5℃ виробничо-технологічними втратами операторів ГРМ є 51 кубометр (1000 куб м - 949 куб м)", - підкреслила Кривенко.

Вона також зазначила, що обсяги таких втрат розраховуються відповідно до Методик, затверджених Міненерговугілля. НКРЕКП при розрахунку тарифу врахувала обсяги втрат Операторів ГРМ, які були затвердженні Міненерговугілля.

У Нацкомісії вирішили провести нормативно-правове регулювання даної проблематики через внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" шляхом зміни стандартних умов в частині температури з 20℃ на 0℃. Такі стандарти застосовуються у всіх країнах Європейського Союзу.

Також НКРЕКП рекомендувала Міненерговугіллю виконати вимоги ЗУ "Про ринок природного газу", розробити необхідні технічні регламенти та здійснити перехід до виміру природного газу в енергетичних одиницях.

Економічна правда