Облгазы Фирташа рассылают украинцам "фейковые" платежки — "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

Об этом сообщает на пресс-служба НАК.

В частности, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами.

Их причиной газсбыты указали "приведение объема газа к эталонным условиям измерения", якобы по требованию "Нафтогаза", сообщили в НАК.

"Подчеркиваем, что "Нафтогаз" никоим образом не причастен к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. Соответствующие расходы компенсируются родственным структурам газсбытов - облгазам через механизм производственно-технологических потерь", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Нафтогазе", доначисления ведут к двойной оплате одних и тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.

Нацкомиссия по тарифам уже отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления, сообщили в НАК.

Экономическая правда