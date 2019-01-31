Новости дня: о расходах украинцев, учетной ставке и инвестициях в инфраструктуру

О хищении газа. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, через который руководство ОАО "Запорожгаз" нанесло государству многомиллионные убытки.

На что тратят деньги украинцы? Согласно статистике использования банковских карт, в декабре клиенты Monobank больше всего денег потратили на покупку продуктов и посещение ресторанов.

О госдолге. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.

Об инвестициях в инфраструктуру. Согласно инвестиционному плану действий в странах "Восточного партнерства", Украина может получить на инвестпроекты, предусматривающие улучшение железнодорожной инфраструктуры, 850 миллионов евро.

Об учетной ставке. Национальный банк принял решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых.

О растаможке "евроблях". Стоимость услуг по растаможке авто на иностранной регистрации составляет от 100 долларов до 700 долларов (от 2,7 тысячи гривен до 20 тысяч гривен).

Вы хотите знать больше?

Худший агрохолдинг: как государство управляет своими землями

В собственности государства находится огромное количество пашни, однако учтена и эффективно используется мизерная ее часть. Кто виноват и что нужно сделать?

Крымские активы, война с Газпромом и другие споры. Что Украина выиграла/проиграла в судах

Насколько успешными были судебные процессы в международном арбитраже для Украины и украинских компаний в 2018 году. Чего ждать в этом году.