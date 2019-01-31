СБУ раскрыла многомилионную схему хищений в "Запорожгазе" Фирташа

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, через который руководство ОАО "Запорожгаз" нанесло государству многомиллионные убытки.

Это произошло в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в нефтегазовой сфере, информирует СБУ.

Оперативники установили, что менеджмент "Запорожгаза", "искусственно списывал потребленный природный газ как производственно-технологические издержки и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий".

По заключению профильных экспертов только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более 26 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали, что противоправные действия должностных лиц привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

"Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях общества правоохранители изъяли, в частности, поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведение аферы", – заявляет СБУ.

В рамках открытого уголовного производства главе правления ПАО "Запорожгаз" объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Он отстранен от должности.

Досудебное следствие продолжается.

Ранее Октябрьский райсуд Запорожья отстранил председателя правления контролируемого Дмитрием Фирташем "Запорожгаза" Олега Мизика от должности сроком на два месяца. Ранее у Мизика забрали загранпаспорт и запретили общаться с некоторыми подчиненными из-за подозрения в хищении газа.

"Запорожгаз" контролируется структурами Дмитрия Фирташа, при этом 25% акций общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Украинская правда