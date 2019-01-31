Соотношение госдолга к ВВП резко сократилось — Минфин

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.

Об этом говорится на странице Министерства финансов в Facebook.

Согласно оперативным данным, на 31 декабря 2018 года совокупный госдолг вырос в абсолютном значении: в гривневом выражении – на 26,94 млрд грн, до 2,169 трлн грн, в долларовом – на 2 млрд долларов, до 78,3 млрд долларов.

Государственный долг составлял 1,86 трлн грн (85,8% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 67,219 млрд долларов.

Государственный внешний долг составлял 1,099 трлн грн (50,7% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 39,7 млрд долларов.

Государственный внутренний долг составлял 761,1 млрд грн (35,1% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 27,549 млрд долларов.

Гарантированный государством долг составлял 308,1 млрд грн (14,2%) или 11,1 млрд долларов.

Соотношение госдолга к ВВП стран мира нажмите для увеличения

Напоминаем:

Соотношение совокупного прямого и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%.

18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

В этот же день Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на 750 млн долларов. Это означает, что украинское правительство сможет занять средства на международных рынках капитала под низкие проценты.

Благодаря этим траншам международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Экономическая правда