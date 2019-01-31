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Продукты, рестораны, одежда: на что тратят деньги украинцы

Четверг, 31 января 2019, 11:10
 

Согласно статистике использования банковских карт, в декабре клиенты Monobank больше всего денег потратили на покупку продуктов и посещение ресторанов.

Об этом на своем канале в Telegram написал один из основателей Monobank Олег Гороховский.

"Чаще всего наши клиенты покупают продукты и ходят в кафе и рестораны. Больше всего в месяц тратят на одежду и еду", - написал Гороховский.

По его словам, самые дорогие покупки из массовых в среднем, это одежда и стройматериалы.

Согласно опубликованной таблице, наибольшее количество операций по карте приходится на категории "Продукты и супермаркеты", "Кафе и рестораны" и "Прочее".

 

Наибольшая сумма трат - в категориях "Продукты и супермаркеты", "Развлечения и спорт" и "Авто".

В лидерах столбца "Средняя сумма операции" - "Одежда и обувь" (1136 грн), "Duty Free" (870 грн) и "Бюджет и налоги" (839 грн).

Средняя сумма на одного пользователя карты составляет 2420 грн в категории "Одежда и обувь", 2418 грн в категории "Продукты и супермаркеты", 2093 грн - "Авто", 2035 грн - "Путешествия", 1909 грн - "Развлечения и спорт".

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Экономическая правда

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