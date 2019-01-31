НБУ третий раз подряд не меняет размер учетной ставки

Национальный банк принял решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

"Учитывая обновленный макроэкономический прогноз и намеченные риски Правления Национального банка считает, что монетарные условия на сегодня целесообразно сохранить достаточно жесткими, чтобы обеспечить уверенное снижение инфляции и ее возвращение к целевому диапазону в I квартале 2020 года", - говорится в сообщении НБУ.

"Дальнейшая динамика учетной ставки будет зависеть от развития инфляционных процессов и реализации рисков для ценовой стабильности. Правление видит потенциал для перехода к смягчению монетарной политики в случае устойчивого ослабления инфляционных рисков и следования инфляции к цели по той траектории, которая предусмотрена в новом макроэкономическом прогнозе" , - заявили в НБУ.

Основным риском для снижения инфляции к цели в 2020 году регулятор назвал "традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов".

Напоминаем:

13 декабря и 25 октября Национальный банк не изменял размер учетной ставки и оставлял ее на уровне 18%.

6 сентября Национальный банк поднял учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 18%.

12 июля правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% с 17%.

Последний раз НБУ понижал размер учетной ставки 25 мая 2017 года - с 13% до 12,5%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

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Экономическая правда