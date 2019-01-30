Гройсман обязал "Нафтогаз" бесплатно устанавливать счетчики газа населению

Кабинет министров обяжет НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

По мнению премьера, обеспечение населения газовыми счетчиками лежит в задачах производителей и поставщиков газа.

"Одним из пунктов в том решении, которое мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать "Нафтогазу Украины" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками", - сказал Гройсман.

По его словам, Минэкономразвития в финансовом плане НАК предусмотрит соответствующие средства.

"Я считаю, что это абсолютно справедливо. И тогда мы будем точно знать, кто сколько производит газа, куда поставляет и кто сколько потребляет", - сказал Гройсман.

Гройсман добавил, что установка бесплатных счетчиков должна пройти в минимальные сроки.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

Для этого правительство рекомендовало Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, совместно с Министерством энергетики, Министерством регионального развития, Министерством социальной политики, Антимонопольным комитетом и фискальной службой сформировать рабочую группу, в состав которой также войдут народные депутаты Украины.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

Экономическая правда