Гройсман обязал "Нафтогаз" бесплатно устанавливать счетчики газа населению
Кабинет министров обяжет НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.
По мнению премьера, обеспечение населения газовыми счетчиками лежит в задачах производителей и поставщиков газа.
"Одним из пунктов в том решении, которое мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать "Нафтогазу Украины" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками", - сказал Гройсман.
По его словам, Минэкономразвития в финансовом плане НАК предусмотрит соответствующие средства.
"Я считаю, что это абсолютно справедливо. И тогда мы будем точно знать, кто сколько производит газа, куда поставляет и кто сколько потребляет", - сказал Гройсман.
Гройсман добавил, что установка бесплатных счетчиков должна пройти в минимальные сроки.
Напоминаем:
НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.
В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.
В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.
Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.
12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.
Для этого правительство рекомендовало Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, совместно с Министерством энергетики, Министерством регионального развития, Министерством социальной политики, Антимонопольным комитетом и фискальной службой сформировать рабочую группу, в состав которой также войдут народные депутаты Украины.
"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.
Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua