Новости дня: о субсидиях, долгах по зарплате и земельном моратории

О чем все говорят сегодня?

О дефиците Пенсионного фонда. 170–миллиардный дефицит Пенсионного фонда профинансируют из госбюджета.

О зарплатных долгах. Государственные исполнители Министерства юстиции в 2018 году вернули работникам более 460 миллионов гривен долгов по зарплатам.

О курсе гривни. Украинская гривна является одним из аутсайдеров индекса Биг-Мака, поскольку в Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен.

О глобальных угрозах. Эксперты Всемирного экономического форума представили доклад о глобальных рисках 2019 года.

О новой монете. Монеты номиналом 5 гривен будут введены в оборот в 2019 году и постепенно заменят купюры.

О земельном моратории. Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.

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