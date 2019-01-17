Новости дня: о субсидиях, долгах по зарплате и земельном моратории
О чем все говорят сегодня?
О дефиците Пенсионного фонда. 170–миллиардный дефицит Пенсионного фонда профинансируют из госбюджета.
О зарплатных долгах. Государственные исполнители Министерства юстиции в 2018 году вернули работникам более 460 миллионов гривен долгов по зарплатам.
О курсе гривни. Украинская гривна является одним из аутсайдеров индекса Биг-Мака, поскольку в Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен.
О глобальных угрозах. Эксперты Всемирного экономического форума представили доклад о глобальных рисках 2019 года.
О новой монете. Монеты номиналом 5 гривен будут введены в оборот в 2019 году и постепенно заменят купюры.
О земельном моратории. Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.
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