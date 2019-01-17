Эксперты назвали глобальные угрозы 2019 года, о которых будут говорить в Давосе
Эксперты Всемирного экономического форума представили доклад о глобальных рисках 2019 года.
Доклад опубликован на официальном сайте организации.
Наиболее вероятной из глобальных угроз в краткосрочной перспективе опрошенные считают "экономическое противостояние" крупнейших государств. Об этом заявили 91% опрошенных.
На втором месте оказалось "разрушение многосторонних торговых соглашений и правил" (88%), на третьем — "политическая конфронтация между крупнейшими державами" (85%).
В список наиболее вероятных угроз также, в числе прочих, попали кибератаки, распространение фейковых новостей и потеря доверия к коллективным договорам безопасности.
В докладе также говорится о том, что темпы глобального роста, по-видимому, достигли пика. Международный валютный фонд, ссылаясь на растущие барьеры в торговле, в октябре понизил свой прогноз глобального роста в 2019 году на 0,2 процентных пункта, что было вызвано замедлением в экономике США и Китая.
Кроме того, эксперты ВЭФ предупреждают, что экономическая политика, которая когда-то позволяла соперникам получать взаимную выгоду в торговых отношениях, теперь "часто рассматривается как инструмент стратегической конкуренции".
Доклад о глобальных угрозах публикуется ежегодно перед началом форума в Давосе. Для подготовки доклада об угрозах 2019 года были опрошены около 1 тысячи экспертов.
Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января в Давосе.
В прошлом году эксперты Давосского форума в качестве глобальных рисков называли перелом на рынках, популизм политиков и завышенные ожидания от технологий.
Экономическая правда
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